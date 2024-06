Was Anlagenbauer Mercury in Schönebeck plant und was das für die Stadt bedeutet

Der irische Anlagenbauer Mercury will noch dieses Jahr in Schönebeck mit dem Bau von Produktions- und Entwicklunsanlagen beginnen. Es wird das "Deutsche Hauptquartier" des Unternehmens. Es ist die größte Investition in der Gesichte der Firma.

Schönebeck. - Das irische Unternehmen Mercury investiert kräftig in Schönebeck. Für 25 Millionen Euro soll eine Produktions- und Entwicklungsanlage im Industriepark West entstehen, die schon im Sommer 2025 in Betrieb gehen soll. In dieser Größenordnung gebe es nichts Vergleichbares von Mercury in Deutschland. „Das wird das ’German Headquarter’. Es ist die größte Investition in der Firmengeschichte“, hebt Stefan Zöller hervor. Er wird beziehungsweise ist der Geschäftsführer dieses „Deutschen Hauptquartiers“ von Mercury. Doch was genau soll entstehen und was hat das mit Intel zu tun?