Seit dieser Woche gibt es Erdbeeren. Anna und Andre Laue aus Schönebeck bieten die Früchte auf einem einen Hektar großen Feld zum Selberpflücken an. Was der, der sich darauf einlässt, da sonst noch findet.

Was es außer Erdbeeren auf dem Feld bei Schönebeck alles geben wird

Anna und Andre Laue zwischen „ihren“ Erdbeeren auf dem Feld in der Barbyer Straße in Schönebeck.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck - Der Pferdehof Elbaue hat seit ein paar Tagen geöffnet. Auf dem Feld an der Barbyer Straße gibt es bis Juli Erdbeeren. „Erdbeeren sind unser Hauptprodukt“, verdeutlicht Andre Laue. Gemeinsam mit seiner Frau Anna Laue betreibt er den Pferdehof und die Felder. Eines befindet sich in Schönebeck und ein weiteres in Biederitz. Dort können die Erdbeeren gepflückt werden.