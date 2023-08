Leuchtende Würmer, umfangreiches Anglerzubehör, ein Schwung am „Rabatt-Rad“ und fachliche Expertise: Angler aus Schönebeck und Umgebung sowie Touristen finden regelmäßig den Weg in „Yvi’s Angelladen“.

Was Stammkunden und Touristen im Angelladen in Schönebeck finden

Schönebeck - Ob frischgebackener Inhaber eines Fischereischeins oder schon erfahrener Angler – in Yvonne Krauses Geschäft „Yvi’s Angelladen“ in Schönebeck findet wohl jeder Petrijünger etwas, was er gebrauchen kann. Von Angelrute, Blei und Haken bis hin zu verschiedenen Ködern und weiterem Zubehör gibt es in dem Laden im Schwarzen Weg alles, was für einen Angelausflug nötig ist.

„Das Hauptgeschäft machen Zubehör und natürlich die Köder aus“, sagt Yvonne Krause. Mit Letzterem wird ihr Laden zwei Mal wöchentlich frisch beliefert. Maden, Bienenmaden, Würmer und Co. stehen den Anglern zur Auswahl bereit. Darunter sind mitunter auch kuriose Tierchen, wie die dicken Tauwürmer, die unter Einstrahlung von UV-Licht grün leuchten. So sollen die Fische die Köder noch besser wahrnehmen – und natürlich anbeißen.

Weniger Angelruten verkauft

Der Verkauf von Angelruten ist laut der Geschäftsführerin seit dem letzten Jahr jedoch zurückgegangen. „Ich schätze, das liegt daran, dass die Leute etwas mehr auf ihr Geld achten. Es ist ja alles teurer geworden“, sagt Yvonne Krause.

Doch in Yvi’s Angelladen gibt es ja eine kreative Möglichkeit, mit der die Kunden etwas Geld sparen können. Vorausgesetzt, dass sie Glück haben. Auf dem Tresen steht nämlich ein „Rabatt-Rad“, das an das Glücksrad aus dem Fernsehen erinnert. „Ab einem Einkauf im Wert von 20 Euro, dürfen die Kunden daran drehen“, erklärt Krause. Je nachdem, wo das Rad zum Stehen kommt, gibt es dann möglicherweise einen Rabatt – maximal von 20 Prozent. Außerdem gibt es Stempelkarten, mit der die Treue regelmäßiger Besucher belohnt wird.

Neben den Stammkunden, die sich immer wieder mit dem nötigen Zubehör im Laden eindecken, spazieren aber auch Touristen in Yvi’s Angelladen. „Manchmal sind das auch größere Gruppen, die hier in der Gegend Ferien machen und dann in den Seen der Region oder in der Elbe angeln wollen“, schildert Yvonne Krause. Und das, was die Gäste für ihr Hobby brauchen, finden sie bei ihr im Laden. „Außerdem finden ja auch regelmäßig Fischerprüfungen statt und die neuen Angler brauchen ja auch ihre Ausrüstung“, freut sich Krause, dass das Hobby Nachwuchs hat und somit auch die Kundschaft relativ stabil bleibt.

Ohne große Konkurrenz

Mit ihrem Anglerladen, den sie 2020 von Dirk Wolter übernommen hat, ist sie in Schönebeck derweil ohne große Konkurrenz. Erst in Magdeburg gibt es wieder Fachgeschäfte. Daneben steht ihr Geschäft aber – wie viele andere Läden auch – im Wettbewerb mit dem Onlinehandel. „Der Kauf im Laden hat aber den Vorteil der individuellen Beratung, und hier kann die Angel mal in die Hand genommen werden.“ Dennoch bleibe es auch nicht aus, dass sich vereinzelte Kunden „kackfrech“ verhalten. Damit meint Krause Kunden, die sich erst im Laden fachlich beraten lassen, um dann Online zu kaufen. „Das kommt leider vereinzelt vor“, sagt sie.

Als Betreiberin eines Angelladens ist es natürlich keine große Überraschung, dass Yvonne Krause selbst auch begeisterte Anglerin ist. „Ich habe den großen und den kleinen Fischereischein. Meistens angle ich am Wochenende, aber manchmal auch unter der Woche nach Feierabend, zumindest dann, wenn das Wetter gut ist“, sagt sie.

Wer also sich für einen Angelausflug vorbereiten will, der kann sich bei „Yvi“ umsehen und mit Ködern und Co. eindecken. Dass dabei auch mit der Chefin über die besten Stellen und Techniken gefachsimpelt werden kann, das ist ja klar. Angler unter sich eben.