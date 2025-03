Der Schwarzer Einwohner Roland Meißner will mit einem Bürgerbegehren gegen die Anhebung der Grundsteuer in Calbe vorgehen. Ist das eine Möglichkeit?

Was wurde aus Bürgerbegehren in Calbe gegen Erhöhung der Grundsteuer?

Calbe. - Die zu Jahresbeginn in Calbe wirksam gewordene deutliche Erhöhung des Grundsteuersatzes beschäftigt Roland Meißner. Der Einwohner von Schwarz hatte vor Wochen zahlreiche Unterschriften von Bürgern gegen die Steuererhöhung gesammelt. Was wurde daraus und was war Meißners Ziel?