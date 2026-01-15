Die Schützengilde „SGi Hubertus Eggersdorf“ hat am Dienstag einen neuen Vorstand gewählt. Der Verein reagiert auf Kritik aus den eigenen Reihen.

Die Schützengilde hat am Dienstag einen neuen Vorstand gewählt: (vl.) Kassenwart André Krüger, 1. Vorsitzender Gerald Fabian, 2. Vorsitzender Günter Benedix.

Eggersdorf. - Die Tische in den Vereinsräumen der Schützengilde „SGi Hubertus Eggersdorf“ sind am Dienstagabend voll besetzt, sogar an den Seiten nehmen Mitglieder Platz, holen sich extra Stühle aus den Nebenräumen. „Danke, dass ihr so zahlreich erschienen seid“, begrüßte der amtierende Vorsitzende Gerald Fabian die Mitglieder zur Jahreshauptversammlung. „Diese“, verkündete er, „ist eine Wahlversammlung“, denn es soll ein neuer Vorstand gewählt werden.