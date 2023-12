Weihnachtsfeier mit Märchen am letzten Schultag in Großmühlingen

Großmühlingen. - Bevor es heute für die Schüler und Lehrer in die langersehnten Weihnachtsferien geht, stand gestern am letzten Schultag noch eine Weihnachtsfeier in der Großmühlinger Grundschule „Friedrich Loose“ auf dem Programm. Gefeiert wurde diese mit den Senioren der Lerngruppe, die den Schülern regelmäßig bei ihren Hausaufgaben helfen und sie beim Lernen unterstützen. Bereits im Eingangsbereich der Schule sorgt der von der Familie Pluntke bereitgestellte und geschmückte Baum für festliche Stimmung. Auch das Klassenzimmer, in dem die Feier stattfindet, ziert ein Baum und ein reichhaltiges Buffet in der Mitte.

Eine ausgelassene Stimmung herrscht am letzten Schultag vor Weihnachten in der Grundschule Großmühlingen. Louis Hantelmann

Eine etwas andere Bühne

Damit das ganze nicht nur eine Ess- und Trinkparty wird, stellten die Schüler ihr Deutschprojekt vor. „Sie hatten die Aufgabe, ein Märchen in einem Schuhkarton darzustellen und dieses dann vor der Klassen nachzuerzählen“, verrät Schulleiter Frank Schiwek. Dargestellt wurden unter anderem das Märchen von Hänsel und Gretel, Rapunzel oder vom Froschkönig. Stolz präsentierten sie ihre gebastelten Märchenkulissen in der Klasse.

Besonders freute sich Frank Schiwek, dass die Kinder die Kartons der Schule zur Verfügung stellen. Denn wenn die Lehrer im neuen Schuljahr ihre ersten Klassen bekommen, erhalten sie auch gleich einen Adventskalender für die anstehende Weihnachtszeit. Auf die Schuhkartons werden nämlich Zahlen geschrieben und am entsprechenden Tag wird den Erstklässlern im nächsten Jahr das jeweilige Märchen erzählt.

Elias (l.) und Oskar präsentieren Hänsel und Gretel. Für die Hexe hat Oskar, den Schulleiter Frank Schiwek für sein künstelrisches Talent hervorhob, sogar eine Speisekarte gebastelt. Louis Hantelmann

Hervorragende Resonanz

Das Projekt des Seniorenlernbüros läuft nun seit Oktober und wird von beiden Seiten hervorragend angenommen. Fragt man die Schüler danach, sind die Antworten ähnlich positiv: „Uns macht das ganz viel Spaß. Wir lernen viel, zum Beispiel Lesen, und machen Hausaufgaben. Das hilft und gefällt uns.“ Auch für zu Hause sorgt die Lernhilfe für weniger Stress, da dankenswerterweise die Hausaufgaben bereits erledigt sind.

Die Senioren sind ebenfalls begeistert von der Zusammenarbeit. Die Gruppe werde hervorragend von den Kindern angenommen und sie seien voll bei der Sache. Zudem werden sie freudig von den Schülern begrüßt, wenn sie ankommen. „Wir freuen uns, wenn wir unterstützen können“, sagte Gabi Finke, ehemalige Leiterin der Kita in Großmühlingen. Anschließend werden von ihr und von Sigrid Buzmann im Namen der Volkssolidarität, die die ganzen Senioren zu dem Projekt zusammentrommelte, Geschenke verteilt.

Unterbrochen wurde sie dabei nur vom von einem lauten Klopfen an der Tür, denn der Weihnachtsmann besuchte die Lehrer und Schüler in ihren Klassen und verteile Geschenke, so auch auf der gemeinsamen Weihnachtsfeier.