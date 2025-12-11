Auch Eggersdorf hat am zweiten Adventswochenende einen eigenen Markt auf dem Hof vor dem Bürgerhaus auf die Beine gestellt – inklusive einer kleinen Überraschung.

Hier wird gemeinsam gebastelt und das ein oder andere Kunstwerk geschaffen.

Eggersdorf. - Eggersdorfs Vereine und Organisationen haben kürzlich ein Weihnachtsfest auf die Beine gestellt, das sich sehen lassen konnte. Schon fleißig werkelten die Vereinsmitglieder am Morgen und bauten diverse Versorgungsstände auf, um die Besucher am Nachmittag mit allen Köstlichkeiten versorgen zu können.