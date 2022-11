Weihnachtssingen in Schönebeck: Zwischen Kritik und Chancen

Das Weihnachtssingen in Magdeburg ist bereits eine Tradition, zu der tausende Bürger kommen. In Schönebeck werden es sicherlich nicht so viele, aber dennoch könnte das erste gemeinsame Singen viele Besucher anziehen. Das ist auch eine Chance für ansässige Einzelhändler – oder?

Schönebeck - Inspiriert vom Weihnachtssingen in der Magdeburger MDCC-Arena soll es in diesem Jahr auch in Schönebeck erstmals ein gemeinschaftliches Singen geben – und zwar am 16. Dezember auf dem Marktplatz. Wie der katholische Pfarrer Thomas Thorak auf Anfrage mitteilt, wird das Weihnachtssingen von der katholischen sowie evangelischen Gemeinde, dem Sportverein Union 1861 Schönebeck und der Stadt organisiert. Letztere tritt zudem als Veranstalter des Weihnachtssingens auf.