Die Temperaturen gehen auch in Schönebeck, Staßfurt, Aschersleben und Bernburg in der Nacht tief runter.

Schönebeck (dt) l Es wird frostig in der Nacht zum Dienstag: die Temperaturen erreichen auch im Salzlandkreis die Grenzwerte zum Minusbereich. Laut dem Wetterportal Wetter.com gibt es sogar eine bundesweite Warnung vor Frost.

Die Temperaturen liegen demnach in der Nacht zum Dienstag in Schönebeck, Bernburg und Staßfurt zeitweise bei 1 Grad Celsius. Besonders zwischen 2 und 6 Uhr wird es also richtig frostig. In Aschersleben erreichen die Temperaturen bei klarem Himmel sogar exakt den Gefrierpunkt. Erst mit Sonnenaufgang wird es wieder etwas wärmer.

Schuld daran sind die Eisheiligen, die in diesem Jahr ihrem Namen alle machen. Als die Eisheiligen werde der Zeitraum vom 11. bis 15. Mai bezeichnet, in dem nach Aufzeichnungen des Deutschen Wetterdienstes immer wieder Kaltlufteinbrüche beobachtet wurden, heißt es beim DWD. Schuld an den eisigen Temperaturen im Salzlandkreis ist in der Nacht zum Dienstag Pankratius.

Die meteorologische Ursache solcher Kaltlufteinbrüche mit ungemütlichen Temperaturen sind demnach Nord- oder Nordwestwetterlagen, die arktische Polarluft auf direktem Wege nach Mitteleuropa führen.