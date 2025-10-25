Für blinde und sehbehinderte Menschen sind Kurpark, Gradierwerk und Solequell in Schönebeck nun noch einfacher zu entdecken - modernste Kommunikationstechnik wurde installiert.

Wie Ansagen im Kurpark Bad Salzelmen nun automatisch kommen

Dieses riesige Modell im Foyer des Solequells bietet blinden und sehbehinderten Menschen die Möglichkeit, das Gradierwerk zu ertasten.

Bad Salzelmen. - Technisch ganz vorn mit dabei ist jetzt der Solepark und damit die Stadt Schönebeck. Gestern wurde sein System für sehbehinderte und blinde Menschen im Kurpark vorgestellt. Das gibt es vergleichbar nur in der Stadt Halle.