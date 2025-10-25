Modernste Technik Wie Ansagen im Kurpark Bad Salzelmen nun automatisch kommen
Für blinde und sehbehinderte Menschen sind Kurpark, Gradierwerk und Solequell in Schönebeck nun noch einfacher zu entdecken - modernste Kommunikationstechnik wurde installiert.
25.10.2025, 12:02
Bad Salzelmen. - Technisch ganz vorn mit dabei ist jetzt der Solepark und damit die Stadt Schönebeck. Gestern wurde sein System für sehbehinderte und blinde Menschen im Kurpark vorgestellt. Das gibt es vergleichbar nur in der Stadt Halle.