Der legendärste Schwimmwettbewerb Genthiner Zwölf-Stunden-Schwimmen gibt es diesmal erstmals am Tag

Die DLRG Genthin holt Freizeitsportler in die Schwimmhalle. In diesem jahr sollen noch mehr Teilnehmer dabei sein. Deshalb gibt es eine Änderung im Ablauf.

Von Mike Fleske 25.10.2025, 11:20
DLRG 12-Stunden-Schwimmen in Genthin
Genthin - Die wohl traditionsreichste Wassersportveranstaltung der Region steht wieder an: Am Sonnabend, 8. November, fällt in der Genthiner Schwimmhalle der Startschuss zum zwölften Zwölf-Stunden-Schwimmen. Zwischen 9 und 21 Uhr dürfen Einzelstarter und Mannschaften ihre Ausdauer unter Beweis stellen – mit dem Ziel, innerhalb von zwölf Stunden möglichst viele Bahnen zu ziehen.