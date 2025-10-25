Die DLRG Genthin holt Freizeitsportler in die Schwimmhalle. In diesem jahr sollen noch mehr Teilnehmer dabei sein. Deshalb gibt es eine Änderung im Ablauf.

Genthiner Zwölf-Stunden-Schwimmen gibt es diesmal erstmals am Tag

Genthin - Die wohl traditionsreichste Wassersportveranstaltung der Region steht wieder an: Am Sonnabend, 8. November, fällt in der Genthiner Schwimmhalle der Startschuss zum zwölften Zwölf-Stunden-Schwimmen. Zwischen 9 und 21 Uhr dürfen Einzelstarter und Mannschaften ihre Ausdauer unter Beweis stellen – mit dem Ziel, innerhalb von zwölf Stunden möglichst viele Bahnen zu ziehen.