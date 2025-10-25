Es ist wieder soweit: Die gruselige Jahreszeit hat begonnen - und auch im Huy wird wieder vielerorts Halloween gefeiert. Was wann wo geboten wird.

Zahlreiche Veranstaltungen locken in den kommenden Tagen in verschiedene Huy-Orte.

Gemeinde Huy. - Halloween mit all seinen Trends und Gebräuchen ist schon lange aus den USA nach Deutschland herübergeschwappt. Auch hierzulande wird es Ende Oktober daher regelmäßig gruselig und schaurig-schön. Und so finden in der Gemeinde Huy ebenfalls verschiedene Feiern statt, die dem Ursprung nach böse Geister vertreiben und abschrecken sollen.