Wie das DDR-Regime die Friedensfahrt instrumentalisierte

Das Friedensfahrtmuseum in Kleinmühlingen markierte für den Studenten Paul Batcabe-Lacoste den Beginn für seine Recherchen zum DDR-Radrennen. Der Franzose interessiert sich vor allem für die Anfänge des Rennens in den 1950er Jahren.

Kleinmühlingen/Paris - Seitdem Horst Schäfer im Jahr 2002 das Friedensfahrtmuseum in Kleinmühlingen eröffnet hat, zieht es Besucher aus nah und fern in den Ort im Bördeland. Im vergangenen Sommer verschlug es auch Paul Batcabe-Lacoste aus Frankreich, der Heimat der „Tour de France“, in die heiligen Hallen des Radsportmuseums.