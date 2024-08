Rosenburger „Knipperfrauen“ Wie die Erntekrone für den Magdeburger Dom in Groß Rosenburg entsteht

Die neue Rosenburger Erntekrone soll am 29. September um 10 Uhr feierlich in den gotischen Magdeburger Dom einziehen. Ein erneuter Ritterschlag für jene Damenrunde, die das Kunstwerk in wochenlanger Arbeit schafft.