Der Bierer Kulturverein will an 2022 anknüpfen. Im vergangenen Jahr wurden zehn Veranstaltungen auf die Beine gestellt, die nicht nur bei den Einwohnern des Dorfes sehr gut ankamen.

Wie die Kultur in Biere in diesem Jahr weiter angekurbelt werden soll

Biere - Jetzt geht es wieder los! In der vergangenen Woche nahmen 32 Mitglieder des Bierer Kulturvereins an der Jahreshauptversammlung teil, um gemeinsam auf das Jahr 2022 zurückzublicken. Nachdem wie in fast allen Vereinen durch die Pandemie viele Aktivitäten und Veranstaltungen ausfielen, ging es im letzten Jahr wieder weiter. Das zeigte nicht nur die Beteiligung der Mitglieder an dem Treffen, sondern auch die Resonanz der Besucher.