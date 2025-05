Schönebeck. - Der Deutsche Wetterdienst weist auf eine Wetteranomalie hin, die auch im Salzlandkreis zu beobachten war: ungewöhnlich frühe Sommertage. Für einen Sommertag müssen es mindestens 25 Grad sein. An der Wetterstation in Elbenau war es am 16. April 26 Grad warm und bereits am 4. April wurde die Sommer-Marke am Thermometer nur knapp verfehlt.

