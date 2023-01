Danny Capek war Analphabet. Im Mehrgenerationenhaus in Schönebeck hat er mit Hilfe von Susa Swigulski lesen und schreiben gelernt. Jetzt hat er sogar ein eigenes Buch herausgebracht. Schonungslos ehrlich schildert er in „Die Achterbahnfahrt meines Lebens“ seine Lebensgeschichte. In mehreren Kisten verbergen sich 150 Exemplare seines Werkes.

Foto: Paul Schulz