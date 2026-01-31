Blinden und Sehbehinderten steht ein App zur Verfügung, die sie durch den Alltag begleitet. Der Schönebecker Frank Brehmer nutzt sie. Der Anwendungsbereich in Schönebeck ist allerdings noch übersichtlich.

Wie eine moderne App Blinden durch den Alltag hilft

Der Kurpark in Bad Salzelmen ist nun der zweite Ort in Sachsen-Anhalt, wo „Bios“ zum Einsatz kommt. Frank Brehmer kann sich noch mehr Anwendungsbereiche vorstellen.

Schönebeck. - Die App auf dem Handy ist auf dem ersten Blick unscheinbar, doch ihre Wirkung ist um ein Vielfaches größer. Sie kann Blinde und Sehbehinderte durch den Alltag begleiten – warnen, helfen und informieren. Der Blinde Schönebecker Frank Brehmer nutzt diese App und hat gezeigt, was damit geht und wo die Schwachstellen liegen.