Digitaler Blindenstock Wie eine moderne App Blinden durch den Alltag hilft
Blinden und Sehbehinderten steht ein App zur Verfügung, die sie durch den Alltag begleitet. Der Schönebecker Frank Brehmer nutzt sie. Der Anwendungsbereich in Schönebeck ist allerdings noch übersichtlich.
31.01.2026, 11:59
Schönebeck. - Die App auf dem Handy ist auf dem ersten Blick unscheinbar, doch ihre Wirkung ist um ein Vielfaches größer. Sie kann Blinde und Sehbehinderte durch den Alltag begleiten – warnen, helfen und informieren. Der Blinde Schönebecker Frank Brehmer nutzt diese App und hat gezeigt, was damit geht und wo die Schwachstellen liegen.