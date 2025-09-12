weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Abriss oder Erhalt?: Wie es mit der Thälmann-Brücke in Schönebeck weitergeht

Ein Gutachten zu alten Elbbrücke wird derzeit erstellt, es soll Ende des Jahres vorliegen. Wie es weitergeht, soll darin stehen. Alle Szenarien sind möglich.

Von Olaf Koch 12.09.2025, 16:07
Die Ernst-Thälmann-Brücke: Wie geht es weiter?
Die Ernst-Thälmann-Brücke: Wie geht es weiter? Foto: Olaf Koch/Fliegerclub Schönebeck

Schönebeck. - Die öffentliche Einwohnerfragestunde während der Stadtratssitzung am Donnerstagabend nutze ein Schönebecker Einwohner. Er wollte wissen, wie es mit der maroden Ernst-Thälmann-Brücke weitergeht und was mit den 20 Millionen Euro passiere, die die Stadt dafür bekommen habe?