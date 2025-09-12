Ein Gutachten zu alten Elbbrücke wird derzeit erstellt, es soll Ende des Jahres vorliegen. Wie es weitergeht, soll darin stehen. Alle Szenarien sind möglich.

Wie es mit der Thälmann-Brücke in Schönebeck weitergeht

Schönebeck. - Die öffentliche Einwohnerfragestunde während der Stadtratssitzung am Donnerstagabend nutze ein Schönebecker Einwohner. Er wollte wissen, wie es mit der maroden Ernst-Thälmann-Brücke weitergeht und was mit den 20 Millionen Euro passiere, die die Stadt dafür bekommen habe?