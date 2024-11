Calbe. - In den kommenden Wochen bis zum Jahreswechsel soll es in der Saalestadt auch um die künftige Grundsteuer gehen. Bürgermeister Sven Hause hatte bereits angekündigt, die Steuersätze anpassen zu wollen. In der Regel erhalte die Kommune nach den neuen Wertberechnungen des Finanzamtes deutlich weniger Grundsteuern, wenn die bisherigen Steuersätze so blieben. Dabei soll die Grundsteuerreform, die zum Jahreswechsel wirksam werden soll, aufkommensneutral für die Kommunen sein. Das bedeutet, dass die Kommune auch nach der Reform die gleiche Summe an Grundsteuern einnimmt.

