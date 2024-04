Das 4. Gedenkturnier für Olaf Fronecke beim MTV Welsleben findet am kommenden Mittwoch statt. Zahlreiche Mannschaften aus der Region haben ihren Antritt zugesagt. Was ist geplant?

Welsleben. - Der Sportplatz in Welsleben wird am kommenden Mittwoch, 1. Mai, zum Schauplatz einer besonderen Veranstaltung: für das 4. „Olaf Fronecke Gedenkturnier“. Diese ehrwürdige Veranstaltung, organisiert von der Sportgemeinschaft MTV Welsleben, ehrt das Andenken an einen Mann, der nicht nur ein herausragender Fußballspieler war, sondern auch über zwei Jahrzehnte lang Vorsitzender des Vereins.