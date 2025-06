Magdeburg. - Sie fallen auf, sie polarisieren und sind weltweit erfolgreich - bis heute: Tokio Hotel. Die Band, die sich in Magdeburg gegründet hat, ist 2005 mit ihrem Song „Durch den Monsun“ über Nacht erfolgreich geworden. Der Durchbruch ist also genau 20 Jahre her. Die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz sind größtenteils in Loitsche (Börde) aufgewachsen, Schlagzeuger Gustav Schäfer und Bassist Georg Listing wohnten in Magdeburg. Mit ihrer Band und der Musik haben sie sich aus Sachsen-Anhalt mit ihrem Traum in die weite Welt gekämpft. Genau diese Geschichte ist nun Inspiration geworden für das Stück „Schrei so laut du kannst“, das ab September im Theater Magdeburg gespielt wird.

