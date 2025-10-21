weather regenschauer
  4. Kritik einer Leserin: Wie wird das Stadtgrün in Schönebeck gepflegt?

Schönebecker Volksstimme-Leserin moniert, dass beim Mähen der Rasen aufgewühlt werde. Wie handhaben es SWB und WBG, und wie oft im Jahr werden die Grünflächen gepflegt?

Von Olaf Koch 21.10.2025, 17:55
Am Malzmühlenfeld 14: Obwohl die Bauarbeiten hier bereits Jahren zurückliegen, ist die kahle Stelle noch nicht mit Rasen zugewachsen.
Am Malzmühlenfeld 14: Obwohl die Bauarbeiten hier bereits Jahren zurückliegen, ist die kahle Stelle noch nicht mit Rasen zugewachsen.

Schönebeck. - Die Grünsaison ist zu Ende, dennoch kam jetzt nochmals ein Anruf einer Leserin bei der Volksstimme an. Die Dame kritisierte, dass Grünanlagen nicht zu wenig gepflegt würden, sondern zu viel … Vor allem ärgerte sie sich, weil die Mähgeräte zu tief angesetzt wurden, sodass der Rasen aus dem Boden gerissen wurde und dunkle Flecken zurückblieben, die unansehnlich sind.