Die Zerbener Schlosskonzerte sprechen sich anscheinend auch international herum, sodass der spanische Pianist Antonio Soria Alemany am Wochenende ein spontanes Konzert gibt.

Zerben. - Die beliebte Reihe der Zerbener Schlosskonzerte wird spontan um eine Veranstaltung erweitert: Der spanische Pianist Antonio Soria Alemany ist in der Region unterwegs und macht auf seiner Reise nun auch Halt in Zerben. „Er wollte hier unbedingt spielen, die Schloss-Bühne hat sich anscheinend herumgesprochen und wir immer beliebter“, freut sich Kammermusiker Marco Reiß.

Antonio Soria Alemany, ebenfalls Kammermusiker und Musikpädagoge, wurde 1967 in Albacete geboren und gilt als Vertreter der Katalanischen Pianistenschule.

Die Moderation während des Auftritts wird Marco Reiß übernehmen, wenn Antonio Soria Alemany am Samstag, 25. Oktober, um 16 Uhr auf der Bühne steht. Regulär wird die Konzertreihe am 16. November mit einem Konzert am Volkstrauertag fortgesetzt, ehe es zum Jahresabschluss am 14. Dezember weihnachtlich zugehen soll, wie Marco Reiß informiert.

Die Eintritte zu den Konzerten sind frei, um Spenden am Ausgang wird gebeten. Präsentiert wird die Reihe vom Förderverein Elbe-Parey.