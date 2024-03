Feuerwehrautos sind teuer. Das macht sich besonders in den sechs Ortswehren im Bördeland bemerkbar. Hier sind die Fahrzeuge mitunter älter als die Wehrleute.

Biere. - Es sollte die letzte Delegierten Versammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bördeland sein, zu der am vergangenen Freitag geladen wurde. Diese Information teilte Gemeindewehrleiter Hans-Georg Fabian in seinem Bericht über das Jahr 2023 mit. Und Gemeindebürgermeister Marco Schmoldt (SPD) erklärte in seiner Rede auch gleich, warum: Ursprünglich wurde die Delegiertenversammlung von seinem Vorgänger Bernd Nimmich eingeführt, um die einzelnen Jahreshauptversammlungen der Ortswehren zu ersetzen.

Danksagung statt Delegierten Versammlung

Doch man habe festgestellt, dass die Zusammenkunft in den Ortsteilen eine wichtige Tradition für die Feuerwehrleute sei. „Wir werden daher zum Ende eines Jahres eine Danksagung veranstalten, zu der auch die Familien der Wehrleute eingeladen sind“, erklärt Marco Schmoldt. Denn die müssten immer öfter auf die Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen verzichten. Auch die Atmosphäre, so hoffe der Bürgermeister, sei ungezwungener.

Bundestag und Landrat zu Besuch

Doch nicht nur der Bürgermeister fand am Freitag den Weg in den großen Sitzungssaal. Auch Bundestagsabgeordneter Martin Kröber (SPD), Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU), Landrat Markus Bauer (SPD) sowie die Stellvertreter des Kreisbrandmeisters und des Kreisfeuerwehrverbands kamen für die letzte Versammlung nach Biere.

Das Alter der Fahrzeuge

Und es gab vor allem ein Thema, das alle sechs Ortswehren beschäftigte: Viele Fahrzeuge der Feuerwehren sind mindestens 20 Jahre und älter. Das wohl älteste noch im Einsatz befindliche Fahrzeug ist von 1992 und damit älter als einige Wehrleute. Das Durchschnittsalter der Einsatzfahrzeuge der Ortsfeuerwehr Kleinmühlingen-Zens betrage beispielsweise 26 Jahre.

Finanzielle Mittel fehlen

Gemeindewehrleiter Hans-Georg Fabian kennt das Problem. Zwar werden die Gerätschaften regelmäßig gewartet und entsprechen aller Vorschriften, dennoch müssten viele Fahrzeuge bald ausgetauscht werden. Das stelle die Kommune jedoch vor finanzielle Probleme. Denn die Autos werden immer teurer. Das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) liege mittlerweile bei einem Marktpreis von 500.000 Euro. Mit Hilfe von Fördermitteln könnten einige Investitionen getätigt werden. Doch Alternativen müssten gesucht werden, da der bürokratische Aufwand sehr hoch sei. „Da müssen wir innerhalb kürzester Zeit Anträge stellen und Konzepte erstellen, um die Mittel zu bekommen“, weiß Hans-Georg Fabian. Die Nähe zur Autobahn 14 und die dadurch steigende Zahl komplexer Einsätze stellten die Ortswehren zudem immer wieder vor Herausforderungen. Diese konnten bislang zwar im Verbund der Freiwilligen Feuerwehr Bördeland gemeistert werden, dennoch fühlten sich die Einsatzkräfte finanziell von Bund, Land und Kreis im Stich gelassen.

Gerätehäuser und Risikoanalyse

Auch die Sanierung der Gerätehäuser sei weiterhin eine der größeren Baustellen im Bördeland. „Wir haben einige Gerätehäuser die mittlerweile zum Teil der DIN entsprechen, aber nicht alle“, sagt der Gemeindewehrleiter. Hinzu komme die Risikoanalyse, die weiterhin auf sich warten lasse. Dennoch sei die Gemeinde zuversichtlich, dass diese im Sommer diesen Jahres abgeschlossen werde und als Aufgabe in den neuen Gemeinderat gegeben werden kann.

Trotz so mancher Probleme bei den Ortswehren wurde auf der Versammlung auch über positive Entwicklungen berichtet. In Vertretung der Kinder- und Jugendfeuerwehr teilte Josefin Thiemann die Mitgliederzahl mit, die allmählich wieder steige. Die Kinderfeuerwehr konnte im vergangenen Jahr ihre Zahl mit einigen Neuzugängen von 52 auf 59 Mitglieder vergrößern, bei der Jugendfeuerwehr stieg sie von 55 auf 61 Mitglieder. Die wichtige Nachwuchsarbeit wurde auch von den Anwesenden vermehrt gelobt.