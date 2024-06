Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck. - „Wir wissen zu wenig darüber“, war eine Antwort, die Janet Thiemann von der Peter-Jensen-Stiftung vorher noch nicht gehört hatte. Die Stiftung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Schüler vom Handwerk zu überzeugen, ist auch in diesem Jahr wieder in der Sekundarschule „Maxim Gorki“ in Schönebeck gewesen. Gemeinsam mit dem Fachhandwerksbetrieb Lustinetz „Baden wie die Götter“ bekamen die Schüler der neunten Klasse einen Einblick in die Welt des Handwerks.