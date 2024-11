Das Traditionskonzert von Ralf Benschu und Andy Schulte in der Glinder Kirche war eine Premiere: Zum ersten Mal sang einer der beiden Instrumentalmusiker.

Wieso eine Besucherin des Traditionskonzertes in der Glinder Kirche Claudia Cardinale sah

Musik am Reformationstag

Glinde. - Andy Schulte spielte nicht nur Piano, er sang auch. Für Pfarrer Ulf Rödiger passte das gut. Er erinnerte am Reformationstag daran, dass Martin Luther im Jahr 1524, also vor genau 500 Jahren, sein erstes Gesangbuch veröffentlichte. „Glaube braucht singen und sagen“, so zitierte Rödiger den Reformator, und „Musik ist ein reines Geschenk und eine Gabe Gottes, sie vertreibt den Teufel, sie macht die Leute fröhlich und man vergisst über sie alle Laster“.