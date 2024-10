In den kommenden Wochen will die Stadt mit zwei weiteren Projekten beginnen und so erstmals seit vielen Jahren wieder in den Straßenbau investieren.

Trabitz. - In diesem Monat will die Stadt mit der Befestigung von drei Straßen im Stadtgebiet sowie in den Ortschaften beginnen. Die Arbeiten zur Befestigung des Akazienweges im Ortsteil Trabitz haben in diesen Tagen begonnen, teilte die Verwaltung am Wochenende mit. Bis zum Ende des Jahres soll die 165 Meter lange Straße in Pflasterbauweise befestigt werden, heißt es aus der Bauverwaltung.