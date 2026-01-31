Mehr Arbeitslose durch Kälte und Krise – Schönebeck mit niedrigster Quote im Januar 2026.

Die Jobsuche über die Agentur für Arbeit ist längst auch von zuhaus aus per Notebook möglich.

Schönebeck/VS. - Der Arbeitsmarkt im Salzlandkreis zeigt im Januar die für den Winter typische Entwicklung: Kälte, auslaufende Verträge und eine verhaltene Wirtschaft sorgen für steigende Arbeitslosenzahlen, das gab Arbeitsagentur Sachsen-Anhalt West in einer Mitteilung bekannt. Agenturchefin Anja Huth erklärt: „Auf dem Bau stoppen tiefe Temperaturen die Arbeit, im Handel und im Gastgewerbe enden nach Weihnachten viele Verträge. Das sind Muster, die sich jedes Jahr wiederholen. Die Wirtschaft bleibt wegen der außen- und innenpolitischen Lage weiter unter Druck.“