Winterbaustelle Touristeninformationszentrum

Auch wenn man es von außen nicht auf den ersten Blick sieht: Im zukünftigen Informationszentrum des Ringheiligtums bei Pömmelte-Zackmünde gehen die Arbeiten voran. Aktuell sind Trockenbauer damit befasst, unter anderem sogenannte Unterhangdecken einzubauen. Auch die Lüftungsanlage ist in Arbeit. „Unser Plan ist weiterhin, das Touristeninformationszentrum am Ringheiligtum im kommenden Frühjahr zu eröffnen“, teilt der Betreiber Salzlandkreis mit. Das Besondere dieses Gebäudes sind seine Außenwände aus gestampftem Lehm. Die Stampflehmtechnik, bei der lagenweise erdfeuchter Lehm in eine hölzerne Schalung gefüllt und verdichtet wurde, war in Mitteldeutschland seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert verbreitet. Fotos: Linßner