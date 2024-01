Wohnungsbau in Schönebeck: Was 2024 passieren wird

Vermieter in der Elbestadt

Schönebeck. - Wohnen und Vermieten in Schönebeck liegt in erster Linie in den Händen der drei großen Vermieter im Stadtgebiet Die Städtische Wohnungsbau GmbH (SWB), die Wohnungsbaugenossenschaft Schönebeck (WBG) und die Gemeinnützigen Schönebecker Wohnungsbaugenossenschaft (GWG) haben zusammengenommen rund 7.000 Mieter. Alle drei Vermieter sind optimistisch, diese Zahl weiter zu erhöhen. Die Volksstimme fragte nach, welche Projekte 2023 fertiggestellt wurden und welche Pläne für 2024 umgesetzt werden sollen. Für die SWB antwortete der Geschäftsführer Karsten Fiedler, Vorstandsmitglied Matthias Goldschmidt für die WBG und von der GWG deren Vorstandsvorsitzender Uwe Nachsel.