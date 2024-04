Die traditionellen Osterfeuer im Bördeland lockten wieder eine große Zahl an Besucherrn. Was Vereine, Feuerwehren und Ortsteile zu bieten hatten.

Buntes treiben gab es auch am Traditionshof und auf dem Dreihöhenberg in Eickendorf.

Biere. - Das vergangene Osterfest im Bördeland ist einer der jährlichen Höhepunkte für die Ortsteile, die sich in festlicher Stimmung und gemeinschaftlichem Zusammenhalt präsentierten.

Buntes Osterfest beim Traditionshof

Unter anderem fand im Ortsteil Eickendorf ein buntes Treiben statt. Der Stammtisch der Vereine sorgte für ein vielfältiges Programm, darunter die spannende Dorfmeisterschaft im Eiertrudeln, moderiert von DJ Rüdiger aus Dannigkow.

Während die kleinen Gäste sich beim Kinderschminken vergnügten und kunstvolle Perlenarbeiten bestaunten, konnten die Erwachsenen regionale Köstlichkeiten genießen und bei der Werbeschau des Geflügelvereins- oder des Kaninchenzuchtvereins interessante Einblicke erhalten.

Bürgermeister als Osterhase

Ein ganz besonderes Highlight war der Besuch von Bördelands Gemeindebürgermeister Marco Schmoldt (SPD), der verkleidet als Osterhase die Kinder in Eickendorf überraschte. Hier sorgte am Abend auch die Ortsfeuerwehr beim Osterfeuer auf dem Dreihöhenberg für eine reibungslose Versorgung der rund 350 Gäste, die in fröhlicher Atmosphäre den Abend genossen, berichtet Eickendorfs Ortsbürgermeister Martin Schmidt.

Aber auch in Biere lockte eine Eiersuche zahlreiche Kinder in den Park, wo die kleinen Besucher rund 120 versteckte Ostereier suchten und sich über kleine Geschenke freuen durften.

Das traditionelle Osterfeuer am Abend, organisiert vom Bierer Kulturverein in Zusammenarbeit mit der Ortsfeuerwehr Biere und dessen Förderverein, sorgte mit Feuerschalen für eine einzigartige Atmosphäre und lockte somit rund 300 Gäste an. Bei leckeren Schmorwürsten, Bouletten und frisch gebackenen Crêpes sowie erfrischenden Getränken wurde bis spät in die Nacht gefeiert, berichtet der Verein. Er feiert in diesem Jahr zudem sein 20-jähriges Vereinsjubiläum.

Osterüberraschung

Der Förderverein der Ortsfeuerwehr Welsleben überraschte mit einer Ostereiersuche, die die Herzen von rund 200 Kindern höherschlagen ließ. Schon am Vormittag begaben sich die jungen Entdecker auf die Suche nach den 300 versteckten Eiern, jedes versehen mit einer Losnummer und einem Infozettel.

Die strahlenden Gesichter der Kinder, als sie ihre Funde beim Osterfeuer abgaben und dafür eine kleine Überraschungstüte und eine spezielle Kinderzeitung erhielten, spiegelten die Freude der bunten Eiersuche wieder. Besonders glückliche Gesichter zauberte die Auslosung der drei Gewinner, die jeweils einen Eisgutschein des Eiscafés Brauckmanns gewannen. Diese großzügige Geste wurde von verschiedenen Seiten unterstützt. Neben der Salzlandsparkasse trat auch die Volksstimme als Unterstützer auf und stellte kostenlose Ausgaben der Kinderzeitung „Pusteblume“ bereit, berichtet Christopher Tausch, Vorsitzender des Fördervereins der Ortsfeuerwehr Welsleben.

Das Osterfeuer am Abend, welches vom Förderverein, dem Hundesportverein und des Ortsbürgermeister organisiert wurde, lockte zahlreiche Besucher auf den Festplatz (Volksstimme berichtete).

Voller Erfolg

Auch in Klein- und Großmühlingen sowie in Eggersdorf loderten die Osterfeuer, und überall spürte man die Freude und Verbundenheit der Gemeinschaft.

Die Veranstalter sind sich einig: Die Osterfeierlichkeiten der Feuerwehren und Vereine im Bördeland waren ein voller Erfolg und haben bei den Besuchern großen Anklang gefunden. Viele Besucher kamen aus dem Umland zu den Osterfeuern im Bördeland.