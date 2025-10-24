Die Saalestadt hat die Schäden an der Infrastruktur nach dem verheerenden Saalehochwasser fast beseitigt. Aktuell laufen die Bauarbeiten an dem letzten Vorhaben.

Zwölf Jahre nach dem Jahrhunderthochwasser beseitigt Calbe die letzten Schäden

Calbe. - Die Kleinstadt an der Saale hat jetzt die letzte Schadensbeseitigung nach dem verheerenden Hochwasser von 2013 angefangen. Dabei geht es um die Zufahrt zur Grünen Lunge. Damit könnte nun zwölf Jahre nach dem Jahrhunderthochwasser der Schaden an der öffentlichen Infrastruktur komplett beseitigt sein.