Der neue Betreiber Jens Voigt wird das seit Jahren geschlossene Bistro im Solequell wieder eröffnen. Termin ist am 1. Oktober. Was er plant, dürfte in Teilen ein völlig neues Konzept sein.

Bad Salzelmen. - Nach mehr als vier Jahren Pause gibt es eine gute Nachricht aus dem Solequell in Bad Salzelmen: Für das Bistro hat sich ein neuer Betreiber gefunden, der am 1. Oktober öffnen möchte. Es ist Jens Voigt aus Strenznaundorf (Könnern). Was er plant und anbieten möchte und wie die Sauna in sein Konzept aufgenommen werden soll, hat er der Volksstimme erzählt.