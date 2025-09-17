weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Freier Eintritt: Hansefest Gardelegen lockt mit Partyprogramm

Freier Eintritt Das sind die besonderen Highlights beim Hansefest in Gardelegen

MDR-Party, Feuershow, Oldtimer und Hüpfburgen: Das Hansefest Gardelegen 2025 bietet ein volles Programm mit kostenlosem Eintritt. Auf dem Rathausplatz und in der Innenstadt gibt es Live-Musik, Mitmachaktionen und Kulinarisches.

Von Cornelia Ahlfeld Aktualisiert: 19.09.2025, 14:33
Hansefest 2025 in Gardelegen. Auf dem Programm steht auch eine Nena-Double-Show mit Lena (Gabriele Susanne Kerner).
Hansefest 2025 in Gardelegen. Auf dem Programm steht auch eine Nena-Double-Show mit Lena (Gabriele Susanne Kerner). Foto: Christian Essler

Gardelegen. - Drei Tage Partyspaß mit Programmen auf drei Bühnen und einer Kleinkunstbühne am Aschberg, Flaniermeile, Rummel und einer großen Hüpfburgenwelt – das alles und noch viel mehr gibt es beim 26. Hansefest 2025. Das Fest findet vom 19. bis 21. September in Gardelegens Innenstadt statt – und das bei freiem Eintritt zum Festgelände.