MDR-Party, Feuershow, Oldtimer und Hüpfburgen: Das Hansefest Gardelegen 2025 bietet ein volles Programm mit kostenlosem Eintritt. Auf dem Rathausplatz und in der Innenstadt gibt es Live-Musik, Mitmachaktionen und Kulinarisches.

Das sind die besonderen Highlights beim Hansefest in Gardelegen

Hansefest 2025 in Gardelegen. Auf dem Programm steht auch eine Nena-Double-Show mit Lena (Gabriele Susanne Kerner).

Gardelegen. - Drei Tage Partyspaß mit Programmen auf drei Bühnen und einer Kleinkunstbühne am Aschberg, Flaniermeile, Rummel und einer großen Hüpfburgenwelt – das alles und noch viel mehr gibt es beim 26. Hansefest 2025. Das Fest findet vom 19. bis 21. September in Gardelegens Innenstadt statt – und das bei freiem Eintritt zum Festgelände.