Der Dorfplatz mit seinem schönen Brunnen, der das Wappen der Gemeinde repräsentiert, ist der Mittelpunkt des Ortes. Dort treffen sich die Bürger. Hier finden zahlreiche Feste und Feiern statt.

Borne - Das Land stellt der Gemeinde eine Bedarfszuweisung zur Verfügung, die nicht zurückgezahlt werden muss. Damit werden die bis 2013 aufgelaufenen Altfehlbeträge abgedeckt. Dafür mussten zuvor die Steuern angehoben werden. Vom Land Sachsen-Anhalt erhält man 1,49 Millionen Euro an Bedarfszuweisung aus dem sogenannten Ausgleichsstock für finanziell notleidende Kommunen.