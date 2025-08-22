Eil
Gemeinde Borne 1,5 Millionen Schulden sind vom Tisch
Die Gemeinde Borne erhält vom Land Sachsen-Anhalt 1,49 Millionen Euro an Bedarfszuweisung aus dem sogenannten Ausgleichsstock für finanziell notleidende Kommunen.
22.08.2025, 12:00
Borne - Das Land stellt der Gemeinde eine Bedarfszuweisung zur Verfügung, die nicht zurückgezahlt werden muss. Damit werden die bis 2013 aufgelaufenen Altfehlbeträge abgedeckt. Dafür mussten zuvor die Steuern angehoben werden. Vom Land Sachsen-Anhalt erhält man 1,49 Millionen Euro an Bedarfszuweisung aus dem sogenannten Ausgleichsstock für finanziell notleidende Kommunen.