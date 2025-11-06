Energiekonsortium nimmt Windpark Förderstedt in Betrieb, mit dem 26.500 Haushalte versorgt werden können. Kommunen profitieren. Sparkasse legt „Windbrief“ auf.

Der Windpark Förderstedt ist in Betrieb und kann „grünen Strom“ für 26.500 Haushalte erzeugen.

Förderstedt/Staßfurt. - Auf dem guten Bördeboden im Raum Förderstedt sind wieder fünf neue Windkraftanlagen „gewachsen“. Sie bringen in mehrfacher Hinsicht neue Erträge. Den „Windpark Förderstedt“ hat das Mannheimer Energieunternehmen MVV Energie AG mit seiner Tochtergesellschaft Juwi, den Stadtwerken Staßfurt und der Energie Mittelsachsen (EMS) in Betrieb genommen, geht aus einer Pressemitteilung von MVV hervor.