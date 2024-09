Egeln. - Der Hauptausschuss des Verbandsgemeinderates bereitete Dienstagabend im Egelner Rathaus die nächste Ratssitzung vor, die am 17. September, 19 Uhr, am gleichen Ort stattfindet. So lief das auch in den Vorjahren ab. Aber erstmals seit der Bildung der Verbandsgemeinde Egelner Mulde im Jahr 2010 leitet nicht mehr der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE) die Sitzungen, sondern mit dem Bördeaue-Bürgermeister Peter Fries (CDU) ein Ratsmitglied.

