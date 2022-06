9-Euro-Ticket: Was bringt es auf dem Land im Salzlandkreis?

Schönebeck/Calbe/Bernburg/Staßfurt/Egeln - Morgens 7.15 Uhr am Hauptbahnhof in Magdeburg. Es herrscht rege Betriebsamkeit. Wie an jedem normalen Morgen unter der Woche auch. Doch es ist eben kein normaler Morgen. Es ist der 1. Juni. Start des 9-Euro-Tickets. Ich bin extra 20 Minuten eher angekommen, um stressfrei den Regionalexpress nach Schönebeck zu erwischen. Am Gleis 3 stehen auch schon etliche Menschen. Doch es ist weit weniger voll, als ich befürchtet habe. Die Bahn kommt. Pünktlich. Mein Reise-Test mit Zügen und Bussen kann starten.