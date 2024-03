Glasfaser im Salzlandkreis Ab April rollen die Bagger an: Das hat die Giganetz GmbH geplant

Die Deutsche Giganetz GmbH investiert rund 11,5 Millionen Euro in den Aufbau eines neuen Glasfasernetzes in der Stadt Egeln sowie in den Gemeinden Borne, Bördeaue und Wolmirsleben. Gestern erfolgte der erste Spatenstich.