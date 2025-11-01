Die Bauarbeiten an Trinkwasserleitung und Hauptstraße in Neundorf gehen voran. Ab Montag, 3.11., wird ein weiterer Abschnitt begonnen. Folge: neue Umleitung im Ort.

Der Bau der Trinkwasserleitung auf der Ortsdurchfahrt Neundorf ist soweit fortgeschritten, dass ab Montag auch Änderungen in der Verkehrsführung eintreten.

Staßfurt/Neundorf. - Die Sperrung der Landesstraße 72 zwischen Staßfurt und Neundorf bleibt bis 20. Dezember, ist der wöchentlichen Pressemitteilung der Straßenverkehrsbehörde des Salzlandkreises zu entnehmen. Allerdings kommt die Schkeuditzer Firma in Neundorf Richtung A36 voran. So werde laut Behörde der Sperrbereich ab Montag, 3. November, um den Abschnitt zwischen Einmündung Rathmannsdorfer Straße und Friedrichstraße in Neundorf erweitert.