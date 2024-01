Trinkwasser Abwassergebühren rund um Staßfurt jahrelang stabil

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Bode-Wipper“ Staßfurt hat am 1. Januar das Hecklinger Klärwerk und das Kanalnetz in der „Bodeniederung“ vom privaten Betreiber WTEB übernommen. Was steckt dahinter?