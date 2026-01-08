Sieben Wehren im Einsatz. Nach Wohnhausbrand in Atzendorf muss die Eigentümerin mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Ein Wohnhausbrand in Atzendorf löste einen Großeinsatz von Feuerwehren, Rettungskräften und Polizei aus.

Atzendorf/Rathmannsdorf. - Einen Großeinsatz fuhren bereits am Mittwoch mehrere Feuerwehren der Stadt Staßfurt, wie gestern bekannt wurde. Kurz vor Mittag war zu einem Wohnungsbrand nach Atzendorf alarmiert worden. Die Eigentümerin hatte sich bei dem Brand eines Einfamilienhauses an der Athensleber Chaussee eine Rauchgasvergiftung zugezogen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zum Einsatz kamen neben den Kameraden von Atzendorf und Staßfurt auch die Löderburger, die der Südlichen Börde, von Brumby und von Neundorf. Auch die Freiwillige Feuerwehr Unseburg wurde hinzugerufen, um die Einsatzkräfte mit Atemgeräteträgern zu verstärken.