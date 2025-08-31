Musik gab's unter anderem von Felli Live, unter anderem mit Creedence Clearwater Revival ("Bad Moon Rising").

Auf dem alten Hof der Fleischfabrik Rügenwalder Mühle in Staßfurts Schlachthofstraße trafen sich am Samstag Freunde des Beisammenseins, des Flohmarkts, der Live-Musik und der Bratwurst vom Grill. Nach der Premiere 2024 war es der zweite Flohmarkt des Vereins Aktiver Musiker, kurz VAM.

Kevin Christoph (37) aus dem Organisationsteam des Vereins Aktiver Musiker, VAM. Foto: Tobias Winkler

„Keine Standgebühr für die Aussteller, kein Eintritt für die Besucher“, sagt Kevin Christoph (37), Vertreter des Vereins. An einem Stand verkauften Vater und Tochter, Christian (44) und Chantal (19) Mania aus Calbe vor allem Sammelfiguren der Firma Schleich.

Schleich-Figuren: eines der Highlights auf dem Flohmarkt des Vereins Aktiver Musiker. Foto: Tobias Winkler

„Wir haben viele doppelt gehabt“, sagt Chantal, „und verkaufen sie weiter – für neue.“ Die Sammlung bleibt.

Die Musiker und ihre Bands, die derzeit Proberäume auf dem Gelände nutzen, hoffen derweil darauf, dass ihnen die Räume erhalten bleiben. Die Stadt Staßfurt ist mit Interessenten im Gespräch, ein Verkauf und damit ein Auszug könnte bevorstehen.