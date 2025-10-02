Hans-Michael Strube, Chef der Salzlandsparkasse, über den Payback-Einstieg, neue Echtzeit-Überweisungen sowie die Bedeutung von Kampagnen für das Kundenerlebnis.

„Am besten starten wir bei der Geburt!“

Hans-Michael Strube, der Vorstandsvorsitzende der Salzlandsparkasse, über das Kundenerlebnis von heute.

Staßfurt - Seit Kurzem gehört die Sparkasse zum Payback-Netzwerk, mit dem es sich beim Einkaufen Punkte, Geld und Prämien sichern lässt. Seit wenigen Tagen löst man damit in den Werbekampagnen des Internets einen ehemaligen Payback-Partner, den Supermarkt Rewe, ab.