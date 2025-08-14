Bewohner der Wilhelm-Bieser-Straße in Hecklingen fühlen sich durch nächtlichen Lärm und Raser belästigt. Sie fordern für die Fahrzeuge der Landwirtschaft ein Durchfahrverbot in der Zeit zwischen 16 Uhr und 8 Uhr. Die Stadt Hecklingen bemüht sich um einen Dialog. Dabei gibt es schon Einschränkungen für den Verkehr.

Anwohner in der Wilhelm-Bieser-Straße in Hecklingen kommen nicht zur Ruhe

Steven Goldschmidt und sein Nachbar zeigen mit einer Wasserwaage, dass die Wilhelm-Bieser-Straße in Hecklingen keine gerade Fahrbahndecke hat und dadurch bei einer Überfahrt der schweren großen Landtechnik noch mehr Lärm verursacht.

Hecklingen - Mehrere Anwohner der Wilhelm-Bieser-Straße in Hecklingen, die als Zufahrt zur Schweinemastanlage und für Äcker genutzt wird, fühlen sich nicht mehr wohl. „Uns stört der landwirtschaftliche Verkehr von den Lkw und Traktoren extrem, da wir dadurch abends nicht mehr zur Ruhe kommen. Hier fahren permanent bis nach 22 Uhr schwere Lkw durch. Es wird keine Rücksicht auf uns Anwohner genommen“, beklagt sich Steven Goldschmidt.