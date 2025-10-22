Löderburger erinnert Stadt Staßfurt an geplante Beräumung eines Garagentraktgeländes. „Wo ist das dafür geplante Geld nur geblieben?“, fragt Karl-Heinz Bartels.

Asbest und Müll in Löderburger Garagenkomplex, aber kein Grün

Auf dem Gelände des Thiedamm-Garagenkomplexes in Löderburg stapelt sich das Material der abgerissenen Garagenreihe - und einiges mehr.

Löderburg/Staßfurt. - Als „außerirdisch“ bezeichnet Karl-Heinz Bartels den Zustand hinterm Garagenkomplex am Löderburger Thiedamm. Vor fast einem Jahr hatte der Löderburger bereits in der Volksstimme auf die wachsenden Berge von Abrissmaterialien und Unrat dort aufmerksam gemacht. „Irgendwann sollte es ja auch richtig schön werden“, erinnert sich Bartels auch an die Aussagen der Stadt in dem Artikel.