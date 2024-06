Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt. - Man nehme einen Pfarrer oder einen jüngsten Stadtrat als Festredner, stelle Fotos von der Einschulung an den Eingang, wähle Lieder voller Gefühl und lasse mit Hilfe herzlicher Dankesworte an die Familie und Rosen am Ende Tränen fließen. Nein, das ist zwar schon die halbe Miete, reicht aber natürlich noch nicht ganz, um eine Jugendweihefeier so zu gestalten, dass sie in die heutige Zeit passt.