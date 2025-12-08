Am Internationalen Tag des Ehrenamtes würdigt die Stadt Oschersleben drei engagierte Frauen für ihren jahrzehntelangen Einsatz. Wer im Burgsaal mit dem Ehrenamtspreis der Stadt ausgezeichnet wurde.

Oschersleben - Es ist zu einer Tradition geworden, dass die Stadt im Dezember eine festliche Veranstaltung im Burgsaal der Burg Oschersleben organisiert, um Menschen zu ehren, die sich in der Bodestadt ehrenamtlich engagieren. Zum Fest geladen waren neben den Ehrenamtlichen auch zahlreiche Preisträger der vergangenen Jahre und Vertreter der Stadt. Das Datum ist nicht willkürlich gewählt, schließlich gilt der 5. Dezember als „Internationaler Tag des Ehrenamtes“.