Ein 19-Jähriger aus Genthin braucht rund um die Uhr Unterstützung. Doch der individuelle Schutz wird vom Amt gestrichen. Seine Mutter will das nicht hinnehmen.

Marlon vor einigen Jahren mit seiner Mutter am Strand.

Genthin - Marlon ist kein gewöhnlicher junger Mann. In Genthin kennen ihn viele als freundlichen, offenen Menschen, der mit einer warmen Stimme begrüßt und eine Energie ausstrahlt, die Herzen berührt. Doch Marlon ist seit frühester Kindheit körperlich sehr eingeschränkt und muss intensiv begleitet werden, damit er überlebt. Doch jetzt soll ihm die Betreuung gestrichen werden.